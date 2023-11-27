«Витязь» добился уверенной победы над «Барысом» в выездном матче КХЛ
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В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от подмосковного «Витязя» (2:5).
В составе победителей шайбы забросили Иван Савчик, Дерек Барак, Александр Дарьин, Скотт Уилсон и Александр Яремчук. У хозяев отличились Кирилл Савицкий и Аркадий Шестаков.
Подмосковный коллектив набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Рябыкина сыграет 29 ноября в Омске с «Авангардом».
«Барыс» остался с 17 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В ближайшей игре клуб из столицы Казахстана 30 ноября примет дома «Металлург».
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
1:0 Савицкий – 01:28 (5x5) 1:1 Савчик – 03:58 (4x5) 1:2 Барак (Дарьин, Уилсон) – 10:16 (5x5) 1:3 Дарьин (Барак) – 26:26 (5x5) 1:4 Уилсон (Рой, Дарьин) – 46:46 (5x5) 1:5 Яремчук (Тимашов, Головков) – 47:41 (5x5) 2:5 Шестаков (Муратов, Бекетаев) – 58:43 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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