«Витязь» добился уверенной победы над «Барысом» в выездном матче КХЛ

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от подмосковного «Витязя» (2:5).

В составе победителей шайбы забросили Иван Савчик, Дерек Барак, Александр Дарьин, Скотт Уилсон и Александр Яремчук. У хозяев отличились Кирилл Савицкий и Аркадий Шестаков.

Подмосковный коллектив набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Рябыкина сыграет 29 ноября в Омске с «Авангардом».

«Барыс» остался с 17 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В ближайшей игре клуб из столицы Казахстана 30 ноября примет дома «Металлург».

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