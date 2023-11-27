Сергей Фёдоров объяснил, что произошло с составом ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (2:3), а также объяснил отсутствие целого ряда ключевых игроков в этой встрече.

«Соперника с победой. Мы пропустили два первых ненужных гола. Считаю, что этого могло бы и не быть. Молодцы, что вернулись в игру. Дисциплина, удаления, пропустили. Были шансы сравнять, но получилось так, как получилось. Нет претензий к ребятам по отдаче. Не без ошибок. Результат на табло. Но тем не менее рад за команду, за этот состав, которым мы сыграли первую игру. Ждём ребят, кто немного приболел или получил травму. Нужна эта свежая кровь, а так в общем-то готовимся, будем биться, драться, ложиться под шайбу дальше.

Шоковая терапия с составом? Я не знаю, если мы оба правильно понимаем термин «шоковая терапия». Но у нас просто люди заболели. Я не вижу тут шоковой терапии, потому что это нормальный процесс, все команды проходят через это. У нас все, кто смог, тот вышел на лёд сегодня.

Самая сложная ситуация в тренерской карьере с составом? Если не учитывать первый год, когда у меня не было 11 игроков основного состава. 7 – это меньше, чем 11. Достойно сыграли. Как я уже сказал, не без ошибок. В начале, конечно, тяжеловато пропускать такие голы, на ровном месте. Но тем не менее наш коллектив живёт, работает. После матча сказал ребятам, что горжусь их работой и горжусь их характером, а это то, что нам надо», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в этом матче не принимали участие такие игроки армейцев, как Михаил Григоренко, Константин Окулов, Даррен Диц, Никита Нестеров, Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Максим Мамин и Владислав Каменев.