Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за 35 лет с 30 очками в 20 матчах со старта сезона

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «клинков».

Автором единственной шайбы хозяев стал шведский нападающий Мика Зибанеджад, которому ассистировали Эрик Густафссон и Артемий Панарин. Для российского нападающего «Рейнджерс» это очко стало 30-м в нынешнем сезоне. В 20 матчах регулярного чемпионата Артемий забил 11 голов и сделал 19 результативных передач.

32-летний Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 35 лет, набравшим 30 очков в 20 матчах со старта сезона. В сезоне-1988/1989 Кэри Уилсон смог добраться до отметки в 30 очков, потратив на это 18 матчей со старта регулярного чемпионата. С тех пор никому из игроков «синерубашечников» не удавалось добраться до отметки в 30 очков, проведя 20 или меньше матчей со старта сезона.