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«Металлург» отыгрался с 0:3 и победил «Нефтехимик» по буллитам

«Металлург» отыгрался с 0:3 и победил «Нефтехимик» по буллитам
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В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

В первой двадцатиминутке команды голов не забили.

На девятой минуте второго периода Булат Шафигуллин открыл счёт в игре. Спустя две минуты Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Андрея Белозёрова удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Евгений Митякин с передач Булата Шафигуллина и Наиля Якупова сделал счёт 3:0. За 26 секунд до конца периода Егор Яковлев с передач Робина Пресса и Никиты Гребёнкина размочил счёт в матче.

На шестой минуте третьего периода Данила Юров с передач Робина Пресса и Люка Джонсона сократил отставание до минимума. На 11-й минуте периода Роман Канцеров с передачи Дмитрия Силантьева сделал счёт равным.

В серии буллитов победу гостям принёс Никита Михайлис.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шафигуллин – 28:14 (5x5)     2:0 Дергачёв (Сетдиков, Белозёров) – 30:08 (5x5)     3:0 Митякин (Шафигуллин, Якупов) – 32:29 (5x5)     3:1 Яковлев (Пресс, Гребёнкин) – 39:34 (5x4)     3:2 Юров (Пресс, Джонсон) – 45:49 (5x4)     3:3 Канцеров (Силантьев) – 50:34 (5x5)     3:4 Михайлис – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что эта победа стала для магнитогорского клуба 11-й подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина проигрывали 29 октября в игре с «Ладой» (3:4).

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