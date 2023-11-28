«Металлург» отыгрался с 0:3 и победил «Нефтехимик» по буллитам

В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.
В первой двадцатиминутке команды голов не забили.
На девятой минуте второго периода Булат Шафигуллин открыл счёт в игре. Спустя две минуты Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Андрея Белозёрова удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Евгений Митякин с передач Булата Шафигуллина и Наиля Якупова сделал счёт 3:0. За 26 секунд до конца периода Егор Яковлев с передач Робина Пресса и Никиты Гребёнкина размочил счёт в матче.
На шестой минуте третьего периода Данила Юров с передач Робина Пресса и Люка Джонсона сократил отставание до минимума. На 11-й минуте периода Роман Канцеров с передачи Дмитрия Силантьева сделал счёт равным.
В серии буллитов победу гостям принёс Никита Михайлис.
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Отметим, что эта победа стала для магнитогорского клуба 11-й подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина проигрывали 29 октября в игре с «Ладой» (3:4).
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