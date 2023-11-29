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«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в первом матче под руководством нового главного тренера

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» добилась победы над «Сент-Луис Блюз» (3:1).

Этот матч стал первым для «дикарей» под руководством нового главного тренера Джона Хайнса. Предыдущий наставник Дин Эвасон был уволен после поражения в последнем матче от «Детройт Ред Уингз» (1:4).

В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк, Фредерик Годро и Мэтт Болди. У гостей единственная шайба на счету Колтон Парэйко.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в этом матче не отметился результативными действиями. Форвард «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.

«Миннесота» прервала серию поражений, которая до этой игры составляла семь матчей. «Уайлд» набрали 16 очков и занимают промежуточное 14 место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» остался с 23 очками и идёт седьмым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.