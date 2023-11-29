«Лада» заключила односторонний контракт до конца сезона с нападающим Павлом Куликовым

«Лада» заключила полноценный односторонний контракт до конца сезона с нападающим Павлом Куликовым, сообщает пресс-сулжба КХЛ. Ранее «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с Куликовым.

В текущем сезоне Куликов провёл за «Авангард» девять матчей без набранных очков. Показатель полезности 31-летнего форварда составил «-5».

Всего в КХЛ Куликов провёл 526 матчей, в которых набрал 102 очка — забросил 42 шайбы и отдал 60 результативных передач с показателем полезности «-40». Помимо «Авангарда», нападающий выступал за «Нефтехимик» и «Автомобилист».