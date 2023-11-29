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Опубликован состав команды «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России опубликовала состав команды «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала

Вратари: Егор Назаров («Рубин», ВХЛ), Сергей Мурашов («Локомотив»), Никита Подлягин («Авангард»).

Защитники: Всеволод Альметкин («Барс», ВХЛ), Артём Барабоша («Звезда», ВХЛ), Глеб Булычёв («Лада»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Зеленов, Арсений Коромыслов (оба – «СКА-Нева», ВХЛ), Семён Ибрагимов (ХК «Сочи»), Данил Мокрушев («Рубин», ВХЛ).

Нападающие: Илья Авраменко («Югра», ВХЛ), Данил Аймурзин, Михаил Ильин (оба – «Северсталь»), Никита Гребёнкин («Металлург» Мг), Матвей Заседа, Максим Кровяков (оба – «Химик», ВХЛ), Михаил Кабат, Матвей Кабуш, Григорий Кузьмин, Илья Федотов (все – «СКА-Нева», ВХЛ), Владимир Михалёв («Сибирь»), Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов (оба – ХК «Сочи»), Андрей Никонов («Динамо» М), Глеб Петров (АКМ, ВХЛ).

В состав вошли представители 15 клубов. Средний возраст команды – 21 год.

Тренерский штаб:

Главный тренер – Николай Воеводин.

Тренеры: Александр Титов, Максим Семёнов.

Тренер вратарей – Алексей Давыдов.

Тренер по ОФП – Александр Кофанов.

Тренер-консультант – Владимир Попов.

Напомним, сегодня, 29 ноября, стало известно, что сборную Китая по хоккею на Кубке Первого канала заменит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ. Основу команды составят молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге.