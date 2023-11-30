Инсайдер НХЛ: «Чикаго» отстранил Кори Перри после инцидента, связанного с алкоголем

Как сообщает известный инсайдер Франк Серавалли со ссылкой на свои источники, инцидент с участием нападающего «Чикаго» Кори Перри, вызванный употреблением алкоголя, произошёл во время мероприятия, на котором присутствовали корпоративные партнёры и сотрудники команды. Пока неясно, что произошло, кто был свидетелем этого и кто сообщил об этом клубу.

Ранее сообщалось, что «Чикаго Блэкхоукс» отстранил нападающего Кори Перри из-за инцидента с сотрудником клуба накануне выездной игры с «Коламбус Блю Джекетс». Как только «Чикаго» стало известно о произошедшем, Перри был отстранён, а клуб инициировал расследование. 29 ноября «Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий стал свободным агентом.

Появлялась информация о связи Перри с матерью нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда, однако генеральный менеджер «Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон опроверг эти слухи.

Напомним, канадский нападающий пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 играх при показателе полезности «-6».