Нападающий «Сибири» ответил на вопрос о давлении от самой длинной домашней серии клуба

Нападающий «Сибири» Артём Михеев прокомментировал домашнее поражение от «Адмирала» (2:3 ОТ).

«Противоположный соперник по сравнению с прошлым матчем? «Адмирал» больше встречает в средней зоне, играет от обороны, нежели «Северсталь», которая всегда бежит и больше атакует.

С каким соперником сложнее играть? С каждым соперником интересно играть. И неважно, в какой хоккей он играет.

В чём «Адмирал» превзошел «Сибирь»? Не знаю. Наверное, нам больше стоит атаковать, создавать моментов и забивать.

Это можно сказать вообще про весь сезон? Думаю, да.

Что не позволяет больше забивать и атаковать? Может быть в каких-то моментах делаем лишнюю передачу или, когда надо отдать, пытаемся бросить. Где-то чуть-чуть не попадаем в момент.

Поймал свою игру? Приятно забивать, но команда проиграла. Хочется больше добавлять.

Давление от самой длинной домашней серии? Собрания не было, мы и так знаем, что у нас отличные болельщики. Мы хотим их радовать и побеждать в каждой игре. Не только в домашней. Будем стараться в оставшихся матчах одержать победу.

«Адмирал» прибавил после появления Худобина в воротах? Не сказал бы, что они прибавили. Может быть, мы немножко неправильно играли и где-то потеряли свою игру», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.