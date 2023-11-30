Тренер «Лады» Браташ: оказались не готовы, значит виноват тренерский штаб, я виноват

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Оказались мы не готовы к игре, надо признать. Значит виноват тренерский штаб, я виноват, что команда оказалась не готова по ходу игры. Мы пытались перестроиться, моментами это получалось, но всё равно не хватило, чтобы игру перевернуть.

В чём именно были не готовы? Это не тактика, это психология. Не готовы к той работе, за счёт которой мы добываем очки.

Шестое поражение в семи играх? У нас большие проблемы с составом, шесть нападающих травмированы, это почти два звена. Вот у вас убрать два звена, и что ждать от состава? Но мы этим не оправдываемся. Мы настраиваемся на каждую игру искать путь к победе.

У Лады – 10 пробросов, почему так много? Не знаю, наверное, так просто получилось. Много было большинства, что не получилось? С большинством у нас проблемы. Это все знают и постоянно спрашивают.

Ожидали перед сезоном, что будем в первой четвёрке и какие задачи на оставшуюся часть регулярного чемпионата? Перед сезоном мы четвёртое место не планировали. Планировали только первое. В принципе, нам до поры это удавалось.

Как отреагировали на момент с выбитым стеклом возле скамейки? Стекло жалко.

Ждём паузы? Ждём любой передышки и любую пытаемся использовать на пользу, пока их мало. Конечно, ждём, надеемся, сможем перезагрузиться», – приводит слова Браташа «БИЗНЕС Online».