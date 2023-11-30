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«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ладу», нанеся тольяттинцам четвёртое поражение подряд

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ладу», нанеся тольяттинцам четвёртое поражение подряд
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В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На четвёртой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо открыл счёт в игре. На 12-й минуте периода Данил Башкиров с передач Глеба Кузьмина и Данила Алалыкина удвоил преимущество хозяев.

На 57-й секунде второй двадцатиминутки Михаил Науменков с передачи Владислава Ефремова сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Иван Дроздов с передач Алексея Василевского и Александра Хмелевски довёл счёт до крупного. Спустя 11 секунд Владислав Червоненко с передачи Доната Стальнова размочил счёт в игре.

На 26-й секунде третьего периода Максим Березин с передач Дмитрия Кугрышева и Ивана Романова сделал счёт 2:4. На седьмой минуте периода Алексей Василевский с передачи Егора Сучкова установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Дроздов (Хмелевски, Ливо) – 03:31 (5x5)     2:0 Башкиров (Кузьмин, Алалыкин) – 11:00 (5x5)     3:0 Науменков (Ефремов) – 20:57 (5x5)     4:0 Дроздов (Василевский, Хмелевски) – 37:45 (5x5)     4:1 Червоненко (Стальнов) – 37:56 (5x5)     4:2 Березин (Кугрышев, Романов) – 40:26 (5x5)     5:2 Василевский (Сучков) – 46:01 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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