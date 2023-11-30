«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ладу», нанеся тольяттинцам четвёртое поражение подряд

В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На четвёртой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо открыл счёт в игре. На 12-й минуте периода Данил Башкиров с передач Глеба Кузьмина и Данила Алалыкина удвоил преимущество хозяев.
На 57-й секунде второй двадцатиминутки Михаил Науменков с передачи Владислава Ефремова сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Иван Дроздов с передач Алексея Василевского и Александра Хмелевски довёл счёт до крупного. Спустя 11 секунд Владислав Червоненко с передачи Доната Стальнова размочил счёт в игре.
На 26-й секунде третьего периода Максим Березин с передач Дмитрия Кугрышева и Ивана Романова сделал счёт 2:4. На седьмой минуте периода Алексей Василевский с передачи Егора Сучкова установил окончательный счёт в игре.
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- 30 ноября 2023
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