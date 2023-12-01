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Генменеджер «Ванкувера» объяснил обмен Задорова из «Калгари»

Генменеджер «Ванкувера» объяснил обмен Задорова из «Калгари»
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин прокомментировал обмен российского защитника Никиты Задорова из «Калгари Флэймз».

«Никита — крупный, сильный и мобильный двусторонний защитник, который привнесёт больше физической силы в нашу игру. Нам очень нравятся его размеры и возможности, и его добавление к нашей синей линии даёт нам больше глубины и больше возможностей для продвижения вперёд», — приводит слова Альвина официальный сайт «Ванкувера».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Задоров принял участие в 21 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Задоров принял участие в 588 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 90 результативных передач.

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