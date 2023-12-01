Агент Никиты Задорова прокомментировал громкий обмен россиянина из «Калгари» в «Ванкувер»

Дэн Мильштейн, агент российского защитника Никиты Задорова, прокомментировал обмен игрока из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер Кэнакс».

«Ванкувер» у нас был в приоритетном списке клубов, в котором Никита хотел оказаться. Главный тренер команды и вся организация «Ванкувера» хотели видеть Никиту ещё в прошлом сезоне, в клубе пытались произвести обмен ещё в прошлом сезоне, но тогда не получилось. Накануне в «Ванкувере» сделали обмен, высвободили нужные средства. В итоге «Ванкувер» провернул сделку, которую хотел сделать ещё в прошлом сезоне, поэтому Никита оказался в «Кэнакс», — сказал Мильштейн в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Задоров принял участие в 21 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Задоров принял участие в 588 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 90 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+6»