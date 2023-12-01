Джек Хьюз установил новый рекорд «Нью-Джерси», превзойдя достижение сразу троих игроков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей, одержавших победу в овертайме.

Автором победной шайбы стал защитник гостей Люк Хьюз, который отличился в дополнительное время после передачи от своего брата Джека. 22-летний Джек Хьюз в этом матче набрал 3 (1+2) очка, благодаря чему достиг отметки в 20 результативных передач в нынешнем сезоне.

На достижение этого рубежа американскому форварду потребовалось всего 16 матчей, что является новым рекордом за всю историю клуба с учётом выступлений «Канзас-Сити Скаутс» и «Колорадо Рокиз». Прежний рекорд франшизы по скорости достижения отметки в 20 результативных передач в сезоне принадлежал сразу троим хоккеистам — Скотту Гомесу, Брюсу Драйверу и Кирку Мюллеру (по 22 матча).

В нынешнем сезоне Хьюз провёл 16 матчей, набрав 29 (8+21) очков при показателе полезности "+2" и 6 минутах штрафного времени.