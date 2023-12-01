Хьюз вышел на второе место в истории НХЛ по голам в овертаймах среди защитников-новичков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей, одержавших победу в овертайме.

Автором победной шайбы стал защитник гостей Люк Хьюз, который отличился в дополнительное время после передачи от своего брата Джека. 20-летний Хьюз вышел на второе место в истории НХЛ по голам в овертаймах среди защитников-новичков.

Стоит заметить, что американский защитник впервые забил в овертайме ещё в прошлом сезоне, когда дебютировал в североамериканской лиге, но не сыграл достаточного количества матчей, чтобы лишиться статуса новичка.

Хьюз присоединился к группе защитников, которые также в подобном статусе дважды забивали в овертаймах. Это Мориц Зайдер, Кэм Фаулер, Пи Кей Суббэн, Джейми Макбэйн и Брент Сибрук. Рекорд НХЛ принадлежит Шейну Гостисберу (4).