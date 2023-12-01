Защитник «Автомобилиста»: не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто нефарт

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв прокомментировал последние результаты команды. В последних пяти матчах екатеринбургский клуб потерпел четыре поражения.

«Напряжения нет. Ребята переживают, что так складывается. Не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто банальный нефарт. Но это всё через работу. Нет ли переживаний внутри команды? Пытаемся сконцентрироваться на своих проблемах, проработать их. Нужно выходить на каждую игру с новыми силами и эмоциями.

Ходили слухи, что в команде недовольны стилем игры? Мне кажется, это всё выдумано. У нас нет никаких проблем», — цитирует Воробьёва «РБ Спорт».

Воробьёв подписал контракт с «Автомобилистом» этим летом. За команду из Екатеринбурга защитник провёл 35 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка. Сейчас «Автомобилист» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.