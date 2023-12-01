Лучший снайпер «Ак Барса» Дмитрий Яшкин выбыл из строя на длительный срок

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина, прокомментировал состояние своего клиента.

«Самочувствие нормальное. Точные детали травмы я комментировать не могу, потому что с такими вопросами всегда надо быть аккуратными. Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, вчера, 30 ноября, чешский форвард получил травму в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Яшкин покинул площадку, держась за руку, после неудачного падения на вбрасывании. Нападающего увезли в больницу на скорой помощи.