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Лучший снайпер «Ак Барса» Дмитрий Яшкин выбыл из строя на длительный срок

Лучший снайпер «Ак Барса» Дмитрий Яшкин выбыл из строя на длительный срок
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Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина, прокомментировал состояние своего клиента.

«Самочувствие нормальное. Точные детали травмы я комментировать не могу, потому что с такими вопросами всегда надо быть аккуратными. Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, вчера, 30 ноября, чешский форвард получил травму в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Яшкин покинул площадку, держась за руку, после неудачного падения на вбрасывании. Нападающего увезли в больницу на скорой помощи.

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