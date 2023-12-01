«Мы знаем, что произойдёт с Отелло». Ротенберг объяснил, почему хоккей — спорт номер один

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Не было ли эффекта дежавю с прошлой встречей с «Витязем»? Вы знаете, в этом-то и есть прелесть хоккея, спорта. Это в театре мы знаем сценарий, мы знаем, что произойдёт с Отелло. А в хоккее мы никогда не знаем, что произойдёт в следующей смене. Поэтому все и любят хоккей. Поэтому хоккей является спортом номер один по значимости. Не бывает одинаковых игр. Каждый матч разный. И в каждом нужно находить новые методы, новые идеи. Это и есть работа тренерского штаба — найти ключ к победе совместно с командой.

Здесь надо поблагодарить всех ребят. Они сегодня вытащили на характере. Вы сами знаете наш график, с какими соперниками играли в ноябре. Самые сильные соперники. Это и хорошо. Чем сильнее соперник, тем лучше для нас. И следующий соперник будет ещё сильнее. Каждый матч — новый вызов для нас. Работаем по нарастающей. В следующем матче будет новый сценарий», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.