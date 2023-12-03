Либор Шулак дебютирует за «Адмирал» в нынешнем сезоне в матче с минским «Динамо»

Защитник Либор Шулак дебютирует за «Адмирал» в нынешнем сезоне в матче с минским «Динамо». Напомним, 29-летний игрок обороны был обменян из «Авангарда» в дальневосточный клуб по ходу текущего сезона. Матч пройдёт сегодня и начнётся в 10:00 мск.

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Фото: ХК «Адмирал»

В нынешнем сезоне на счету Либора 31 матч, где он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

Шулак начал карьеру в чешской команде «Пираты Хомутов», затем выступал за «Орлы Зноймо», «Пеликанс» (Финляндия), «Детройт Ред Уингз», «Северсталь», «Коуволу» и клуб «Кярпят» (оба — Финляндия). С 2021 года Шулак представлял «Адмирал».

В прошедшем сезоне Шулак в 67 матчах регулярного чемпионата за «Адмирал» набрал 40 (13+27) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф Шулак забросил две шайбы в 12 матчах с показателем полезности «+5».