Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Адмирала» рассказал, почему не играет Шулак, который вернулся в клуб

Главный тренер «Адмирала» рассказал, почему не играет Шулак, который вернулся в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Амуром» (3:2 Б) и ответил на вопрос, почему не играет защитник Либор Шулак, который вернулся из «Авангарда».

«Равный матч, много борьбы, много единоборств. Логично, что он закончился вничью. В серии буллитов наконец-то немножко повезло нам. Мы и в прошлом году часто доводили до овертаймов. Чтобы выигрывать в основное время, надо немножко побольше забивать в основное время. Сегодня рады двум очкам, но содержание игры может быть лучше. Было видно, что у обеих команд немножко не хватает эмоций по сравнению с первыми матчами дерби. Все команды ждут перерыва, чтобы залечить травмы, отдохнуть и потренироваться.

Почему не играет Шулак? Скоро будет играть. Он во Владивостоке, оформляет документы. Как оформит — будет играть», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
«Адмирал» отыгрался благодаря голу в меньшинстве и обыграл «Амур» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android