СКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв по буллитам «Металлург»

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В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Сергей Толчинский с передач Александра Никишина и Алекса Гальченюка открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Данила Юров с передач Макара Хабарова и Никиты Михайлиса восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте встречи Захар Бардаков вновь вывел армейский клуб вперёд. Спустя минуту Максим Карпов с передачи Егора Яковлева сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Валентина Зыкова.

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В следующем матче подопечные Андрея Разина примут в Магнитогорске ЦСКА. СКА отправится в гости к «Автомобилисту» в Екатеринбург. Обе игры состоятся 5 декабря.