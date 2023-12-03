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СКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв по буллитам «Металлург»

СКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв по буллитам «Металлург»
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В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Сергей Толчинский с передач Александра Никишина и Алекса Гальченюка открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Данила Юров с передач Макара Хабарова и Никиты Михайлиса восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте встречи Захар Бардаков вновь вывел армейский клуб вперёд. Спустя минуту Максим Карпов с передачи Егора Яковлева сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Валентина Зыкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Никишин, Гальченюк) – 01:52 (5x4)     1:1 Юров (Хабаров, Михайлис) – 22:04 (5x5)     1:2 Бардаков – 26:46 (4x5)     2:2 Карпов (Яковлев) – 27:37 (5x4)     2:3 Зыков – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче подопечные Андрея Разина примут в Магнитогорске ЦСКА. СКА отправится в гости к «Автомобилисту» в Екатеринбург. Обе игры состоятся 5 декабря.

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