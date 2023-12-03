СКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв по буллитам «Металлург»

В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
На второй минуте первого периода Сергей Толчинский с передач Александра Никишина и Алекса Гальченюка открыл счёт в матче.
В начале второй двадцатиминутки Данила Юров с передач Макара Хабарова и Никиты Михайлиса восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте встречи Захар Бардаков вновь вывел армейский клуб вперёд. Спустя минуту Максим Карпов с передачи Егора Яковлева сделал счёт 2:2.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Валентина Зыкова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче подопечные Андрея Разина примут в Магнитогорске ЦСКА. СКА отправится в гости к «Автомобилисту» в Екатеринбург. Обе игры состоятся 5 декабря.
- 3 декабря 2023
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