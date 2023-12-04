У «Миннесоты» три победы в трёх матчах с общим счётом 13:3 после увольнения Эвасона

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором сыграли местный клуб «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Эта победа стала третьей в трёх сыгранных командой матчах под руководством нового главного тренера Джона Хайнса. В этих играх «Уайлд» 13 раз поразили ворота соперников, пропустив в свои лишь трижды.

Напомним, Хайнс возглавил «Миннесоту» 28 ноября после увольнения предыдущего наставника Дина Эвасона.

На данный момент «дикари» имеют 20 очков и делят с «Анахайм Дакс» 12 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Уайлд» 6 декабря будут гостить у «Калгари Флэймз».