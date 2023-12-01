«Это позор, Капризова надо было выгнать!» Силовой приём россиянина вызвал споры в Америке

Кирилл сегодня был везде – забивал, отдавал, отправил одного соперника в раздевалку и поучаствовал в стычке с двумя другими.

Тренерская рокировка в «Миннесоте» выглядела попыткой сделать хоть что-то, когда сделать ничего особо нельзя, но хоть какую-то встряску команда получила и после прихода Джона Хайнса незамедлительно начала побеждать.

Более того, во втором матче с новым главным на скамейке «дикари» выдали лучший первый период за сезон, забросив сразу три шайбы – всего с восьми бросков! Третью забил и хандрящий всю осень (по своим меркам, естественно) Кирилл Капризов, пробивший Юусе Сароса в домик после идеальной передачи Матса Цуккарелло. Для него этот гол стал всего лишь седьмым за 21 матч сезона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Бывший главный тренер «дикарей» Дин Эвасон после отставки уже успел рассказать, что Кирилл до сих пор страдает от последствий травмы, полученной ещё в марте. Поэтому он блекло сыграл в плей-офф, поэтому выглядит как не в своей тарелке и теперь: «Думаю, травма многое у него забрала. Он вернулся, провёл два матча, потом плей-офф, и он до сих пор в режиме восстановления. Травму и в этом году проверяли. Не хочу выдавать все секреты, но после такой травмы непросто восстановиться. Повлияла ли она на его темп? Да, 100%, я так считаю. Капризов старается изо всех сил, он просто пока не может выйти на тот темп катания, к которому мы привыкли», — отметил Эвасон в интервью The Athletic.

Тем не менее, сегодня Капризов был везде и всюду – во втором периоде он выиграл борьбу за шайбу в средней зоне и отправил Коннора Дьюара на рандеву уже с Кевином Ланкиненом. Это был пятый гол «Миннесоты», а Сарос отправился отдыхать после четвёртого.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За результативные действия россиянина болельщики могли только порадоваться, а ещё в первом периоде Кирилл отличился так, что заставил ругаться комментатора «Нэшвилла» и обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга»-2009 Хэла Гилла.

При счёте 1:0 Кирилл побежал проводить силовой приём на Александре Каррье, но попал тому в голову. Защитник не смог продолжить матч и сразу ушёл в раздевалку, а судьи, посовещавшись, выписали россиянину две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Гилл в перерыве назвал это судейским позором.

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«Именно это НХЛ и пытается убрать из игры – удары в голову. Просто позор, что это не пять минут. У Каррье нет шайбы, и он бьёт его в голову. Это совсем не по правилам, и от этого НХЛ сколько лет уже пытается избавиться? Это олдскул, грязный хит. Игрока без шайбы нельзя хитовать, и точно нельзя хитовать в голову. Судьи должны были дать удар в голову, если честно, это позор», — сказал Гилл.

На этом дело не закончилось – «Миннесота» выстояла в меньшинстве, потом Капризов реализовал большинство, а под конец периода поучаствовал в массовой потасовке. Она возникла из-за того, что гости слишком рьяно пытались затолкать шайбу в ворота, но, когда на место событий подъехал Капризов, наверняка игроки «Нэшвилла» вспомнили, что он выключил из игры одного из их защитников. Джереми Лозон взял его в захват за шею, Данте Фаббро, не снимая краг, пару раз двинул в лицо. По итогу судьи выписали Капризову, Фаббро, Лозону и Болди по две минуты за грубость.

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«Нэшвиллу» удалось немного начистить лицо Капризову, но на итоговый результат и его игру это никак не повлияло. Он набрал два очка и закончил матч с показателем полезности «+2». «Миннесота» пропустила только одну и уже тогда, когда исход матча фактически был предрешён, сама разразилась шестью заброшенными шайбами, центр четвёртого звена Дьюар, ни разу не забивавший больше шести за сезон, выдал хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хайнс стал вторым тренером в истории «Миннесоты», который выиграл первые два матча у руля команды. «Дикари» впервые выиграли два матча подряд в основное время в этом сезоне и наверняка почувствовали уверенность в себе.