Назаров — о Кубке Первого канала и МВЗ КХЛ: покажем всему миру, что Россия развивается

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от предстоящего Матча всех звёзд КХЛ и Кубка Первого канала, которые состоятся в декабре.

«Декабрь получится насыщенным. Кстати, ввиду последних событий мы никогда не увидим в отечественном хоккее разноцветных обмотанных клюшек и вызывающих маек. Это, безусловно, абсолютно правильно.

Кроме того, с нетерпением жду Матча звёзд КХЛ и Кубка Первого канала. Причём сразу по нескольким причинам. Хочется посмотреть в действии новую «СКА Арену», на которой устроят шоу наши звёзды. Читал репортажи журналистов – впечатляет. Это самая вместительная арена в мире, поэтому я бы на месте уважаемого олимпийского чемпиона Дмитрия Сватковского (генеральный директор «СКА Арены». – Прим. «Чемпионата») подал бы заявку в ЮНЕСКО на восьмое чудо света.

Ну а если серьёзно, то Матч звёзд КХЛ, а также Кубок Первого канала, который пройдёт уже в Ледовом дворце, – отличные спортивные события, настоящие предпраздничные подарки нашим болельщикам. Мы покажем всему миру, что Россия живёт, развивается и всё у нас замечательно, а не плохо, как кому-то кажется», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.