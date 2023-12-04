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«Ак Барс» не взял Дамира Жафярова на выездные матчи с «Северсталью» и «Локомотивом»

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала состав команды на ближайшую выездную серию, в которой клубу из столицы Татарстана предстоит посетить Череповец и Ярославль.

В представленном ростере обращает на себя внимание отсутствие нападающего Дамира Жафярова.

Напомним, в конце ноября прошла информация о том, что в переходе форварда заинтересована «Сибирь», однако генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин усомнился в том, что Жафяров покинет команду Зинэтулы Билялетдинова в декабре.

Состав «Ак Барса» на матчи с «Северсталью» и «Локомотивом» выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов, Артур Ахтямов, Иван Блашков.

Защитники: Кирилл Адамчук, Дмитрий Юдин, Никита Лямкин, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Вячеслав Войнов, Всеволод Альметкин, Митчелл Миллер.

Нападающие: Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Александр Радулов, Станислав Галиев, Артём Галимов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин, Райли Барбер.