Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Ак Барсе» ответили на вопрос о возможном обмене Дамира Жафярова

В «Ак Барсе» ответили на вопрос о возможном обмене Дамира Жафярова
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о текущей ситуации с нападающим казанского клуба Дамиром Жафяровым.

«Я не уверен, что Жафяров в декабре покинет команду. Ему нужно забить гол и, возможно, всё пойдет. Пока мы его никуда не обмениваем. Есть клубы, которые им интересуется, их несколько. Я не буду называть клубы, но обращения по нему есть», — приводит слова Валиуллина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 29-летний Жафяров провёл 17 матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что клуб заинтересован в подписании контракта с Дамиром Жафяровым.

Материалы по теме
Гендиректор «Сибири»: с удовольствием взяли бы Жафярова, из очереди не вышли ещё
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android