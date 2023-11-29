В «Ак Барсе» ответили на вопрос о возможном обмене Дамира Жафярова

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о текущей ситуации с нападающим казанского клуба Дамиром Жафяровым.

«Я не уверен, что Жафяров в декабре покинет команду. Ему нужно забить гол и, возможно, всё пойдет. Пока мы его никуда не обмениваем. Есть клубы, которые им интересуется, их несколько. Я не буду называть клубы, но обращения по нему есть», — приводит слова Валиуллина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 29-летний Жафяров провёл 17 матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что клуб заинтересован в подписании контракта с Дамиром Жафяровым.