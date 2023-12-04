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Первый номер «Калгари» Маркстрём получил травму на тренировке

Первый номер «Калгари» Маркстрём получил травму на тренировке
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Основной голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём покинул сегодняшнюю тренировку команды из-за повреждения, сообщает официальный сайт канадского клуба.

Сообщается, что причиной травмы стало попадание шайбы в незащищённую часть руки.

После тренировки главный тренер «Флэймз» Райан Хаска сообщил, что Маркстрём отправился на обследование, однако большей информацией пока не располагает.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Маркстрём принял участие в 16 матчах, в которых отражал в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.

На данный момент «Калгари» имеет 23 очка и занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче 6 декабря клуб из Альберты примет дома «Миннесоту Уайлд».

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