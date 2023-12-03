«Это редкий игрок». Задорова освистали в Калгари, а он сделал победный гол!

Дебютировать за новую команду против старой, в которой ты провёл два с лишним года и которую очень любил? Именно так Никита Задоров сыграл свой первый матч за «Ванкувер». Его судьбу, как рассказал инсайдер Эллиотт Фридман, решили разногласия по компенсации между «Калгари» и «Торонто». «Мэйпл Лифс» тоже сильно хотели заполучить габаритного защитника, но не смогли договориться об удержании части зарплаты, и тот в итоге был обменян в «Кэнакс».

Ему даже не пришлось сразу уезжать из города, в котором он провёл последние два с половиной года, так как сразу после завершения сделки «Ванкувер» отправился на выезд в Калгари. На первой тренировке с новой командой Никиту отрядили в партнёры к Тайлеру Майерсу, так что рост третьей пары обороны составил внушительные четыре метра.

«Такая пара – заноза в заднице для соперников, и такими мы и хотим видеть этих ребят. Занозой в заднице», — объяснил своё решение главный тренер Рик Токкет.

Сам же Задоров после тренировки объяснил, почему захотел покинуть «Флэймз», где ему всё нравилось до недавнего времени: «Я не получил контрактного предложения».

Дебют за соперника в ещё недавно родных стенах, да ещё и в Канаде – конечно, болельщики «Калгари» встречали Задорова свистом. Правда, не то чтобы очень активным, скорее – так, для проформы. Никита, которому ещё только предстоит вникнуть в систему игры «косаток», проводил матч довольно тихо и не показал ни одного из своих фирменных силовых приёмов.

Но всё изменилось на последних минутах. «Ванкувер» в третьем периоде вёл 3:1 благодаря голам Хьюза, Лафферти и Михеева, но «Калгари» — одна из лучших команд этого сезона по части камбэков, и сегодня снова едва не провернула этот трюк. Элиас Линдхольм сократил отставание до минимального, хозяева сняли вратаря, а Задоров, которому доверили играть в формате «пять на шесть», выбросил шайбу из своей зоны, и она улетела через всю площадку в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это мог бы быть сюжет под стать голливудским фильмам, ведь эта шайба стала, ко всему прочему, победной, потому что Линдхольм в последнюю минуту успел забросить ещё одну, и матч закончился со счётом 4:3.

Но Задоров сразу же после гола начал активно жестикулировать, показывая, что гол не его, а Элиаса Петтерссона. Шайбу сначала засчитали ему, но потом всё же переписали на шведа. Впрочем, и так вышло красиво – первый матч, первое очко, сделал победный гол и передал «привет» бывшим.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Никита нисколько не расстроился, что его лишили гола. «Пити дотронулся до шайбы. Записали на меня, но надо переписать. Очевидно, что он дотронулся. Всё окей, мы выполнили задачу, добились победы, остальное неважно.

Странно, весело — много разных эмоций. Странно было выходить на лёд на предматчевую раскатку, но, когда матч начался, я фокусировался на игре. Бывшие партнёры меня подкалывали, это было весело. Не буду рассказывать, что конкретно они говорили, это между нами. Я люблю их, они меня, это взаимно. Мне было весело играть против них сегодня.

Благодарен за то, что у меня была возможность поиграть в этом прекрасном городе, перед прекрасными болельщиками. Просто хочу сказать спасибо. Надеюсь, не слишком многие на меня злятся. Я слышал, как мне свистели, но всё равно люблю «Калгари Флэймз», они хорошие», — сказал Задоров после игры. Ещё он пошутил на вопрос о том, держал ли пари в таком матче: «Можете спросить Наза (Назема Кадри. – Прим. «Чемпионата»), сколько денег я поставил, он знает».

Оценили дебют россиянина и партнёры с главным тренером. «Это непросто, сразу после обмена играть против старой команды. Здорово, что в концовке он забил. У него же победный гол? А, Пити? Ну, значит, передача на победный гол. Уверен, он всё равно доволен», — сказал Токкет.

«Рады, что он с нами, это редкий игрок, у нас такого не было, а теперь есть. Он тут провёл три года, я удивлён, что его освистывали, но он говорил, что это возможно. Думаю, он здорово сыграл, а ведь нелегко играть первый матч здесь. Уверен, у него было много эмоций», — отметил Хьюз.

Задорова обожали в «Калгари», а теперь наверняка будут так же любить в «Ванкувере». Начало положено!