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«Динамо» в матче с «Сибирью» отыгралось с 0:2 и вырвало победу за 6 секунд до конца игры

«Динамо» в матче с «Сибирью» отыгралось с 0:2 и вырвало победу за 6 секунд до конца игры
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В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 12-й минуте второго периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Владимира Бутузова открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Энди Андреофф с передачи Егора Аланова удвоил преимущество хозяев.

На четвёртой секунде третьей двадцатиминутки Роман Горбунов с передач Коди Кёррана и Виталия Пинчука одну шайбу минчан отыграл. Спустя 12 секунд Виталий Пинчук с передач Вадима Мороза и Романа Горбунова восстановил равенство в счёте. За шесть секунд до конца третьего периода Александр Волков принёс гостям победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Андреофф (Бек, Бутузов) – 31:53 (5x3)     2:0 Андреофф (Аланов) – 33:31 (5x5)     2:1 Горбунов (Кёрран, Пинчук) – 40:04 (5x3)     2:2 Пинчук (Мороз, Горбунов) – 40:16 (5x4)     2:3 Волков (Энас) – 59:54 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Сибирь» сыграет дома с «Барысом» 7 декабря. Минское «Динамо» примет на своей площадке «Витязь» 19 декабря.

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