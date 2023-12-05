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«Динамо» в матче с «Сибирью» отыгралось с 0:2 и вырвало победу за 6 секунд до конца игры

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 12-й минуте второго периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Владимира Бутузова открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Энди Андреофф с передачи Егора Аланова удвоил преимущество хозяев.

На четвёртой секунде третьей двадцатиминутки Роман Горбунов с передач Коди Кёррана и Виталия Пинчука одну шайбу минчан отыграл. Спустя 12 секунд Виталий Пинчук с передач Вадима Мороза и Романа Горбунова восстановил равенство в счёте. За шесть секунд до конца третьего периода Александр Волков принёс гостям победу.

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В следующем матче «Сибирь» сыграет дома с «Барысом» 7 декабря. Минское «Динамо» примет на своей площадке «Витязь» 19 декабря.