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«Конечно, нужны эти эмоции». Форвард «Авангарда» Николишин — о жесте трибунам после гола

«Конечно, нужны эти эмоции». Форвард «Авангарда» Николишин — о жесте трибунам после гола
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Нападающий «Авангарда» Иван Николишин рассказал о крупной победе над «Барысом» (5:1) в Омске.

«Хорошая игра сегодня, все четыре звена здорово действовали, вратарь подтащил. Отличная командная победа. Конечно, перед игрой мы обсуждали, что будем сегодня без нашего лучшего снайпера Буше и что нужны как раз командные действия. И вот, сегодня другие ребята забивали. Мой гол? Всё со вбрасывания началось, когда Бойков нашёл меня в центре площадки, затем уже с Гераськиным обыгрались, он набросил, а я подставил, затем добил. Заводил трибуны после гола? Конечно, нужны эти эмоции. Переживал, что не мог долго забить. Всё здорово получилось, и болельщики хорошо восприняли», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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