Кудашов – о 7:8 со «Спартаком»: есть объяснение, что произошло, но это не публично

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака» (7:8 ОТ) в столичном дерби.

«Назову её веселой игрой, вам она наверняка понравилась. Здесь было всего столько… но и хорошего, и плохого. Игры идут часто, такое случается. Немножко накопилось, поэтому тут надо ребят поблагодарить, что держатся.

Что произошло в овертайме? Странных решений сегодня много было по ходу всей игры. Это не единственный случай, вы взяли последний момент, а там было много таких моментов.

Что произошло после 6:3? У меня есть объяснение, что произошло, но это не публично», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре минимум по семь шайб. Столичное дерби вошло в тройку самых результативных в истории лиги.

