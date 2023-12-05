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Впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре минимум по семь шайб

В Москве закончилось столичное дерби в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Динамо». Яркая встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 8:7.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре минимум по семь шайб. Столичное дерби вошло в тройку самых результативных в истории лиги.

Самые результативные матчи в истории КХЛ:

17 – «Барыс» — «Витязь» — 11:6 (04.01.2009)

15 – «Спартак» — «Динамо» Мск – 8:7 ОТ (05.12.2023)

15 – «Витязь» — «Динамо» Мн – 9:6 (30.10.2016)

14 – «Салават Юлаев» — ХК «Сочи» — 11:3 (31.08.2017)

14 – «Металлург» Нк – «Барыс» — 6:8 (07.01.2013)