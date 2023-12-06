Вратарь «Калгари» получил перелом пальца

Стало известно, какую именно травму получил вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём на тренировке в понедельник, 4 декабря. Как сообщает Field Level Media, у 33-летнего шведа перелом пальца. Он может пропустить несколько недель.

«Калгари» вызвал на замену Маркстрёму американского голкипера Дастина Вольфа из АХЛ. Он станет запасным вратарём, а место в воротах в ближайшем домашнем матче с «Миннесотой Уайлд» должен занять чех Даниэль Владарж.

«Всегда трудно, когда ребята получают травмы. Владди и Вольфи играли очень хорошо, когда у них были шансы, но нам определенно будет не хватать Марки, он наш лидер», — сказал капитан «Флэймз» Микаэль Баклунд.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Маркстрём принял участие в 16 матчах, в которых отражал в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.