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«Не новинка, СКА тоже был атакующей командой». Николаев — об игровом стиле «Спартака»

«Не новинка, СКА тоже был атакующей командой». Николаев — об игровом стиле «Спартака»
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Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев оценил атакующий игровой стиль красно-белых и сравнил его со СКА. Голкипер прошлый сезон провёл в составе петербургского клуба, а в октябре был обменян сначала в «Нефтехимик», а спустя месяц вратарь перешёл в стан красно-белых.

«Как оценю игровой стиль «Спартака»? Хороший стиль, атакующий, иногда могут быть провалы в обороне, но это интересно, где-то подтащить. Привык к такой игре, СКА тоже был атакующей командой, было много контратак у соперника — для меня это не будет новинкой», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Николаевым читайте на «Чемпионате»:

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