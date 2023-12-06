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«Всё равно кто — Бобровский, Василевский — я делаю свою работу». Николаев — о конкуренции

«Всё равно кто — Бобровский, Василевский — я делаю свою работу». Николаев — о конкуренции
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Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев рассказал о конкуренции среди вратарей в СКА. Голкипер выступал за петербургский клуб в прошлом сезоне, но в октябре был обменян сначала в «Нефтехимик», а затем в стан к красно-белым.

«Насколько сложно при такой конкуренции, как в СКА? Когда Герасимюка задрафтовали, кажется, я и не был в «вышке», он на три года младше меня. Я видел, что в нём что-то есть, неплохой вратарь, но он не успел меня подъесть, я перешёл в КХЛ тогда уже. С Аскаровым мы только в «Варягах» плюс-минус пересеклись, оба играли немало, потому что он в сборную уезжал, у меня не было дефицита игрового времени. Он был выше меня постоянно по ступени развития, поэтому тоже редко пересекались. Мне все равно, кто там — Бобровский, Василевский, я делаю свою работу, играю в свою игру, мне неважно», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Николаевым читайте на «Чемпионате»:

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