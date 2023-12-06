«Амур» в концовке спас матч и обыграл «Адмирал» по буллитам в дальневосточном дерби

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл четвёртый матч дальневосточного дерби между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:3 по буллитам.

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Амура» Сергей Лапин. «Адмиралу» удалось отыграться в формате «5 на 3», когда гол в середиене первого периода забил Антон Берлёв. Под занавес первой трети матча «Амур» вышел вперёд благодаря голу Дмитрия Шевченко. «Адмиралу» удалось переломить ход матча в третьем периоде, когда сначала Дмитрий Бучельников сравнял счёт, а затем Никита Аноховский вывел владивостокцев вперёд. «Амуру» удалось сравнять счёт за пару минут до конца третьего периода, заменив вратаря шестым полевым. Решающий бросок в серии буллитов на счету Станислава Бочарова.

Таким образом, после четырёх матчей дальневосточного дерби в текущем сезоне счёт в противостоянии равный 2:2.