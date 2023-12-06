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«Амур» в концовке спас матч и обыграл «Адмирал» по буллитам в дальневосточном дерби

«Амур» в концовке спас матч и обыграл «Адмирал» по буллитам в дальневосточном дерби
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл четвёртый матч дальневосточного дерби между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:3 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин – 06:33 (5x5)     1:1 Берлёв (Горшков, Чудинов) – 09:44 (5x3)     1:2 Шевченко (Панюков, Никонцев) – 17:34 (5x5)     2:2 Бучельников (Гутик, Соловьёв) – 44:23 (5x4)     3:2 Аноховский (Фьоре, Бучельников) – 49:16 (5x5)     3:3 Грачёв (Панюков) – 57:33 (6x5)     3:4 Бочаров – 65:00    

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Амура» Сергей Лапин. «Адмиралу» удалось отыграться в формате «5 на 3», когда гол в середиене первого периода забил Антон Берлёв. Под занавес первой трети матча «Амур» вышел вперёд благодаря голу Дмитрия Шевченко. «Адмиралу» удалось переломить ход матча в третьем периоде, когда сначала Дмитрий Бучельников сравнял счёт, а затем Никита Аноховский вывел владивостокцев вперёд. «Амуру» удалось сравнять счёт за пару минут до конца третьего периода, заменив вратаря шестым полевым. Решающий бросок в серии буллитов на счету Станислава Бочарова.

Таким образом, после четырёх матчей дальневосточного дерби в текущем сезоне счёт в противостоянии равный 2:2.

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