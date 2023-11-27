«Амур» и «Адмирал» шумят на трансферном рынке! Дальний Восток ещё побьётся за плей-офф?

Клубы Континентальной лиги продолжают трансферную активность. Наибольшее количество новостей приходит с Дальнего Востока, где «Адмирал» и «Амур» пытаются спасти неудачно складывающийся для них сезон. Особенно это касается «моряков», замыкающих турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.

Что у «Адмирала»?

Главные события последних дней – переход в стан команды Леонида Тамбиева вратаря Василия Демченко и возвращение во Владивосток капитана команды образца прошлого сезона Либора Шулака. Демченко должен перезагрузить свою карьеру после «Авангарда» (в свою очередь, Павла Хомченко отправили в Омск), а Шулак, тоже вернувшийся из сибирского клуба, – усилить оборону. Правда, Колби Уильямса у него в паре уже не будет – он обменян в ЦСКА на молодых Панкратова и Ртищева.

Отметим расторжение контракта с нападающим Данилом Файзуллиным и отказ от Павла Варфоломеева (он через список отказов отправлен в ВХЛ), а также от Тайлера Граоваца. Граовац стал явной ошибкой прошлого менеджмента – в новую команду этот легионер совершенно не вписался. Отметим и расставание с нападающим Игорем Тютюнниковым. В общем, тандем Тамбиев – Житков, прекрасно сработавшийся ещё со времён ВХЛ в «Сарыарке», ведёт активную деятельность во Владивостоке. Посмотрим, каким будет итоговый результат, но встряска «Адмиралу» явно была нужна.

Чем отвечает «Амур»?

В другой дальневосточный клуб перед сезоном было вложено много сил и средств. Увы, серьёзно повлияла ситуация с тяжёлыми травмами Бродхёрста и Хохрякова, но варианты для выправления ситуации у тренерского штаба Андрея Мартемьянова были и есть. Да и глубина состава у хабаровчан посерьёзнее.

Вчерашнее болезненное поражение от ХК «Сочи» на родном льду заставило тренеров и руководство хабаровчан принимать меры. В список отказов помещён опытный защитник Алексей Волгин, которого в течение 48 часов может забрать другой клуб. В результате таких поражений случаются и срывы. Как, например, у Сергея Лапина, наехавшего на Матвея Мичкова.

Лапину бы на свою статистику (32 матча, 4 (2+2) очка, нулевой показатель полезности) посмотреть и спросить в первую очередь с себя, а не лезть к талантливому 18-летнему парню.

Алексей Волгин Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Но главная новость из «Амура» – сохранение ещё на два года ведущего защитника Кэмерона Ли, получившего российский паспорт. «Продление контракта с Кэмероном Ли — это логичный и важный шаг в построении нашей команды на будущее. Для нас важно, что Кэм не просто хороший хоккеист, но и человек, которому искренне нравится Хабаровск и Дальний Восток, который чувствует себя здесь комфортно. Именно таких мужиков мы и хотим видеть в «Амуре».

Важно и то, что со следующего сезона Кэм не будет считаться легионером – это даст нам дополнительное пространство для манёвра при комплектовании команды. Поздравляю нашего русского канадца, поздравляю хабаровских болельщиков. Вперёд, «Амур»!» — заявил генеральный директор хабаровчан Роман Крамарь.

Теперь главное, чтобы сам Ли не сбавил требований к себе и продолжал держать высокий уровень, который от него требуется. Случаев, когда хоккеист после продления контракта опускал руки, хоть отбавляй.