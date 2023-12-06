19-летний нападающий присоединится к системе «Северстали»

19-летний нападающий Илья Квочко присоединится к системе ХК «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба.

Текущий сезон Илья начал в составе «Стальных Лис» (МХЛ), где в 16 матчах набрал 16 (4+12) очков. В общей сложности в активе нападающего 139 (42+97) очков в 180 матчах Молодёжной хоккейной лиги.

В Континентальной хоккейной лиге у Квочко четыре смены с чуть более одной минуты игры за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2021/2022.

Напомним, 4 декабря стало известно, что череповецкий клуб покинул нападающий Даниил Вовченко, который перешёл в «Магнитку». «Северсталь» в нынешнем сезоне сыграла 38 матчей, в которых одержала 17 побед. С 40 результативными баллами череповчане занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.