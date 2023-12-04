Вовченко попрощался с болельщиками «Северстали» перед переходом в «Металлург»

Нападающий Даниил Вовченко написал прощальный пост, посвящённый болельщикам «Северстали» перед своим переходом в магнитогорский «Металлург».

«Не люблю прощаться. [Но] такова наша жизнь, особенно хоккейная. Рад, что мне довелось начать свой большой хоккейный путь здесь, в Череповце, рад, что «Северсталь» всегда окружала меня заботой, и первый игровой свитер я примерил здесь, рад, что меня поддерживали лучшие болельщики, рад, что здесь я обрёл настоящих друзей и встретил свою любовь. Спасибо ХК «Северсталь» за все тёплые годы, проведённые здесь!

Поддерживайте команду! Окружайте её заботой! Всё лучшее впереди! Помните об этом.

Теперь мы будем соперниками на льду, но в сердце моя родная команда останется навсегда!» — написал Вовченко в своём телеграм-канале.

Информация о возможном переходе хоккеиста в магнитогорский клуб появилась в СМИ сегодня, 4 декабря.

В текущем сезоне КХЛ на счету Вовченко 2 (0+2) очка в 10 матчах за команду из Череповца.