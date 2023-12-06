Быков — о Ковальчуке в «Спартаке»: чемпионы должны передавать победные традиции

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Илья — опытный специалист в хоккее и, на мой взгляд, сможет передать свой богатый спортивный, победный опыт клубу вне зависимости от своей прямой деятельности, будь это на игровой площадке или в роли менеджера, одного из руководителей клуба. Такие спортсмены должны быть востребованы, своим примером они ведут за собой молодёжь и привлекают болельщиков на стадионы. Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям спортсменов. Я могу только приветствовать решение Ильи», — приводят слова Быкова «Известия».

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.