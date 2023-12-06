Стала известна зарплата нападающего Ильи Ковальчука в «Спартаке»

Нападающий Илья Ковальчук, заключивший сегодня контракт со «Спартаком» до конца сезона, заработает 15 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 6 декабря, «Спартак» объявил о подписании контракта Ковальчуком. По завершении драматичной игры с московским «Динамо» (8:7 ОТ) в соцсетях команды опубликовали видео с довольным олимпийским чемпионом 2018 года, которому показали собственное место в раздевалке команды и вручили игровую майку с привычным номером 71.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.