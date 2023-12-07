Экс главный тренер «Витязя» Александр Завьялов вошёл в тренерский штаб «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» назначил Александра Завьялова ассистентом главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, контракт с 54-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем назначении.

Завьялов играл на позиции защитника. Долгое время выступал в Казани, затем в СКА и нижегородском «Торпедо». Чемпион России 1998 года в составе казанского «Ак Барса». Двукратный серебряный призёр чемпионата России (2000, 2002).

На тренерской работе – с 2011 года. Начинал в клубе ВХЛ «Ариада-Акпарс» (2011/2012), затем в его карьере были: 2012 – 2016 – ХК «Торпедо»; 2016 – 2019 – ХК «Ак Барс» (чемпион КХЛ и обладатель Кубка Гагарина 2018 года); 2019/2020 – ХК «Трактор»; 2020/2021 – ХК «Нефтехимик»; 2021/2022 – ХК «Амур»; 2022/2023, 2023/2024 – ХК «Витязь».