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Бывший главный тренер «Витязя» может войти в тренерский штаб «Сибири»

Бывший главный тренер «Витязя» может войти в тренерский штаб «Сибири»
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Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов может войти в тренерский штаб «Сибири» и приступить к работе с защитниками.

Руководство новосибирского клуба недовольно работой Дэвида Немировски. Его место ещё до начала сезона мог занять Сергей Кривокрасов, но в итоге российского специалиста сделали помощником. В скором времени Немировски могут отправить в отставку, а на его место назначить Кривокрасова.

«Сибирь» во вчерашнем матче с минским «Динамо» проиграла, пропустив шайбу за шесть секунд до конца третьего периода при счёте 2:2. Новосибирцы вели в счёте 2:0 после двух периодов. «Сибирь» после 40 матчей текущего сезона КХЛ занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

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