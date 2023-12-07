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«Адмирал» взял реванш у «Амура» и вышел вперёд в серии дальневосточных матчей сезона

«Адмирал» взял реванш у «Амура» и вышел вперёд в серии дальневосточных матчей сезона
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл пятый в сезоне матч дальневосточного дерби между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в матче c минимальным счётом одержали владивостокцы — 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Завгородний (Берлёв, Фьоре) – 55:43 (5x4)    

Очень долгое время команды не могли открыть счёт в матче. В середине третьего периода, на 48-й минуте, шайба побывала в воротах «Адмирала». Однако тренерский штаб владивостокцев решил взять запрос, и после видеопросмотра арбитры матча отменили гол из-за помехи вратарю. Через несколько минут «Адмирал» получил право на игру в большинстве и реализовал его. Победный гол забил Дмитрий Завгородний с передачи Джованни Фьоре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Адмирал» взял реванш за вчерашнее поражение по буллитам и вышел вперёд в дальневосточной серии матчей текущего сезона со счётом 3-2.

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