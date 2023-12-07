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Семья Малкина поздравила Илью Ковальчука с возвращением в «Спартак»

Семья Малкина поздравила Илью Ковальчука с возвращением в «Спартак»
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Супруга Евгения Малкина Анна Кастерова поздравила олимпийского чемпиона Илью Ковальчука с возвращением в «Спартак».

«От всей души поздравляем Илью Ковальчука с возвращением в большой хоккей! Пусть всё получится! Всё получится!» — написала Кастерова в своём телеграм-канале.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком накануне.

Отметим, что накануне появилась информация о зарплате Ковальчука в «Спартаке». Напомним, нападающий взял свой 71-й номер для игры за красно-белых.

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