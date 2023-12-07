«Народ пойдёт смотреть на Ковальчука». Филатов — о возвращении Ильи в «Спартак»

Известный в прошлом нападающий Никита Филатов поделился ожиданиями от выступлений Ильи Ковальчука в «Спартаке». Отметим, что форвард подписал с красно-белыми контракт до конца текущего сезона.

«Честно говоря, я верю, что у Ильи получится. Знаю, что это сумасшедший талант. Да, он два года не играл на профессиональном уровне, но я имею прекрасное понимание того, как Ковальчук работает в зале. Мне довелось три или четыре предсезонки полностью с ним пройти. Убеждён, что в плане физических кондиций он будет не ниже среднего уровня КХЛ. Мы же не думаем, что Илья будет играть по 20 минут. Алексей Юрьевич Жамнов прекрасно понимает сильные стороны Ковальчука, что он должен играть в большинстве.

Догадываюсь, что его поставят с ребятами помоложе, которые могут подстраховать его сзади или прикрыть объём катания. Думаю, что это хорошая и красивая история. Ковальчук начинал в «Спартаке», теперь он там же и закончит. Это хорошая история в плане медийности. Люди не могут об этом не говорить. Народ пойдёт смотреть на Ковальчука. А как всё будет на самом деле – посмотрим в конце декабря. Ковальчук однозначно поможет в раздевалке, он привнесёт в команду свои знания и опыт. У этого молодого коллектива повысится уверенность. Полагаю, что в каких-то игровых ситуациях он тоже будет «Спартаку» полезен», — сказал Филатов в интервью «РБ Спорт».

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.