«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Торпедо»

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В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

На 51-й секунде первого периода Александр Петунин с передачи Романа Канцерова открыл счёт в игре. На четвёртой минуте периода Никита Гребёнкин с передач Даниила Вовченко и Дениса Зернова удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Михаил Орлов с передач Олега Ли и Владислава Фирстова размочил счёт в игре. На 15-й минуте периода Владислав Фирстов с передач Андрея Белевича и Антона Сизова сделал счёт 2:2.

На 13-й минуте третьего периода Василий Атанасов с передач Андрея Белевича и Даниила Бокуна вывел нижегородский клуб вперёд.

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