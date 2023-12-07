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«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Торпедо»

«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Торпедо»
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В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

На 51-й секунде первого периода Александр Петунин с передачи Романа Канцерова открыл счёт в игре. На четвёртой минуте периода Никита Гребёнкин с передач Даниила Вовченко и Дениса Зернова удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Михаил Орлов с передач Олега Ли и Владислава Фирстова размочил счёт в игре. На 15-й минуте периода Владислав Фирстов с передач Андрея Белевича и Антона Сизова сделал счёт 2:2.

На 13-й минуте третьего периода Василий Атанасов с передач Андрея Белевича и Даниила Бокуна вывел нижегородский клуб вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Петунин (Канцеров) – 00:51 (5x5)     2:0 Гребёнкин (Вовченко, Зернов) – 03:01 (5x5)     2:1 Орлов (Ли, Фирстов) – 25:39 (5x5)     2:2 Фирстов (Белевич, Сизов) – 34:17 (4x4)     2:3 Атанасов (Белевич, Бокун) – 52:38 (4x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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