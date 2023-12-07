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СКА во второй раз в сезоне обыграл «Трактор», Никишин набрал два очка

СКА во второй раз в сезоне обыграл «Трактор», Никишин набрал два очка
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В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В первом периоде команды голов не забили.

На девятой минуте второго периода Борна Рендулич с передач Александра Никишина и Марата Хайруллина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Владимир Алистров с передач Максима Федотова и Никиты Серебрякова удвоил преимущество армейского клуба. На 18-й минуте периода Артём Блажиевский с передачи Михаила Котляревского сократил отставание в счёте.

В конце матча Александр Никишин с передачи Алекса Гальченюка установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Рендулич (Никишин, Хайруллин) – 28:27 (5x4)     0:2 Алистров (Федотов, Серебряков) – 33:33 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский) – 37:56 (5x5)     1:3 Никишин (Гальченюк) – 59:24 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Трактор» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». СКА в Санкт-Петербурге примет ХК «Сочи». Обе встречи состоятся 19 декабря.

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