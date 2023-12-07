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СКА во второй раз в сезоне обыграл «Трактор», Никишин набрал два очка

В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В первом периоде команды голов не забили.

На девятой минуте второго периода Борна Рендулич с передач Александра Никишина и Марата Хайруллина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Владимир Алистров с передач Максима Федотова и Никиты Серебрякова удвоил преимущество армейского клуба. На 18-й минуте периода Артём Блажиевский с передачи Михаила Котляревского сократил отставание в счёте.

В конце матча Александр Никишин с передачи Алекса Гальченюка установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Трактор» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». СКА в Санкт-Петербурге примет ХК «Сочи». Обе встречи состоятся 19 декабря.