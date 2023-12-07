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«Автомобилист» в овертайме обыграл «Салават», прервав пятиматчевую победную серию уфимцев

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Салават», прервав пятиматчевую победную серию уфимцев
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В Екатеринбурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На шестой минуте первого периода Александр Шаров с передач Динара Хафизуллина и Данила Алалыкина открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьего периода Александр Шаров с передачи Сергея Шмелёва вновь вывел уфимский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Кёртис Валк с передач Сергея Широкова и Брукса Мэйсека сделал счёт 2:2.

В овертайме Стефан Да Коста принёс победу клубу из Екатеринбурга, забросив в пустые ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шаров (Хафизуллин, Алалыкин) – 05:14 (5x5)     1:1 Голышев (Мэйсек, Да Коста) – 11:08 (5x5)     1:2 Шаров (Шмелёв) – 46:42 (5x5)     2:2 Валк (Широков, Мэйсек) – 57:39 (5x5)     3:2 Да Коста – 62:39 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Трактором». «Салават Юлаев» в Уфе примет «Барыс». Обе встречи состоятся 19 декабря.

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