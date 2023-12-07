«Автомобилист» в овертайме обыграл «Салават», прервав пятиматчевую победную серию уфимцев

В Екатеринбурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
На шестой минуте первого периода Александр Шаров с передач Динара Хафизуллина и Данила Алалыкина открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте.
Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.
На седьмой минуте третьего периода Александр Шаров с передачи Сергея Шмелёва вновь вывел уфимский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Кёртис Валк с передач Сергея Широкова и Брукса Мэйсека сделал счёт 2:2.
В овертайме Стефан Да Коста принёс победу клубу из Екатеринбурга, забросив в пустые ворота гостей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Трактором». «Салават Юлаев» в Уфе примет «Барыс». Обе встречи состоятся 19 декабря.
- 7 декабря 2023
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