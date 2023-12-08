Овечкин своим броском выбил клюшку из рук игрока «Далласа» и подарил шайбу болельщику

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». После второго периода хозяева ведут — 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Капитан столичной команды Александр Овечкин на данный момент не отметился результативными действиями. В первом периоде российский нападающий с любимой точки производил бросок в касание, но нападающему «Далласа» Джейми Бенну удалось сблокировать попытку 38-летнего форварда. Бросок Овечкина получился настолько сильным, что Бенн после успешного блока не смог удержать клюшку в руках, и она оказалась на льду.

После этого Овечкин отметился подарком для болельщиков, выкинув шайбу на трибуну в ходе одной из остановок в матче.

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